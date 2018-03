CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIAGGIATRICEMARSIGLIA Una tranquilla berlina di famiglia trasformata in una sportiva, un fatto comune o quasi tra i marchi nobili, ma assai più raro tra quelli cosiddetti generalisti. Tenta questa sfida la Opel Insignia GSi riesumando una sigla comune tra le auto del Fulmine dal 1984 fino all'inizio degli anni Duemila quando si decise invece di adottare la denominazione OPC dando a queste versioni una caratterizzazione più cattiva. La Opel Insignia GSi invece si propone come una sportiva soft, in grado cioè di fornire prestazioni e piacere...