Via Sarri, a Napoli si apre l'era Ancelotti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MERCATOFumata bianca sul Vesuvio. Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli: la firma è avvenuta ieri a Roma negli uffici della Filmauro, la società di De Laurentiis che ha avviato il valzer delle panchine. L'annuncio slitterà al 1° giugno per questioni burocratiche, essendo il tecnico emiliano vincolato ancora al Bayern che l'ha esonerato a settembre ma in questi mesi ha continuato a versargli lo stipendio. Ancelotti si è legato ai partenopei per i prossimi 3 anni e guadagnerà 6,5 milioni netti a stagione. Sarà seguito dal gruppo di...