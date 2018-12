Via Mourinho, finale amaro dell'ex Special One

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIODa Special One a Special Once. Maestra nei giochi di parole, la stampa inglese aveva già liquidato José Mourinho prima che arrivasse l'ufficialità dal Manchester United, storpiando il suo soprannome che da Uno è diventato Una Volta. Finale amaro di un amore mai nato con i Red Devils, come testimoniano la scelta di lasciare la famiglia a Londra, le frecciate sempre più frequenti alla dirigenza e un rapporto con lo spogliatoio irrimediabilmente deteriorato. Colui che amava sentire il rumore dei nemici non aveva bisogno di...