Via Montella, c'è Iachini. Ancelotti riparte all'Everton

PANCHINE

La Fiorentina ha esonerato Vincenzo Montella dopo il 4-1 subito con la Roma ma non ha ancora annunciato chi lo sostituirà: in pole l'ex viola Beppe Iachini avvistato in città e col quale sono già stati avviati i contatti, restano però ancora aperte le piste che portano a Cesare Prandelli, l'ex ct Luigi Di Biagio e Davide Ballardini ieri al Franchi.

«Il nome del nuovo tecnico lo comunicheremo nei prossimi giorni» ha fatto sapere la società in una nota in cui nella tarda mattinata ha ufficializzato il divorzio anticipato da Montella: «L'obiettivo di dare un'immediata svolta positiva alla stagione e la necessità di scendere in campo con serenità e grinta indispensabili per le partite future hanno spinto proprietà e dirigenza alla decisione di revocare l'incarico all'attuale allenatore». Il quale, appresa la notizia dopo aver diretto ieri mattina l'ultimo allenamento, ha affidato al proprio profilo Instagram uno sfogo amaro. «Giusto che oggi sia io a pagare, a fare da parafulmini, sono stati commessi errori da me, dal mio staff, da chi scende in campo ma probabilmente non solo da noi».

Intanto Carlo Ancelotti ricomincia dall'Everton, squadra per ora di retroguardia della Premier League (è 16ma, quindi a rischio retrocessione) ma di grandi potenzialità, al punto da pensare di togliere in futuro la supremazia cittadina al Liverpool.

PROGETTO AMBIZIOSO

Il proprietario è, dal 2016, il businessman iraniano-britannico Farhad Moshiri, che finora ha investito oltre 450 milioni di sterline nel club ed è intenzionato a continuaere finché non arriveranno i risultati. Suo buon amico e socio in affari è il magnate uzbeko di passaporto russo Alisher Usmanov, che ha portato avanti i contatti con Ancelotti ed è in ottime relazioni con Vladimir Putin. Il progetto è a lungo termine, e non a caso l'ex del Napoli ha firmato un contratto fino alla conclusione della stagione 2023-24, quindi di quattro anni e mezzo. «Sono felice, tornare in Inghilterra mi affascina - le sue prime parole -. Questo è un grande club con una ricca storia e una base di tifosi molto appassionata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

