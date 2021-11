Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GENOVA Manca solo l'annuncio ufficiale ma sarà Andriy Shevchenko il nuovo tecnico del Genoa. L'ex pallone d'oro arriverà a Genova con ogni probabilità nella giornata di domani e firmerà un contratto triennale. Per Sheva (foto) sarà la prima avventura su una panchina di club dopo aver guidato per quattro anni l'Ucraina che a luglio scorso ha raggiunto, per la prima volta nella sua storia, i quarti di finale di Euro 2020 venendo eliminata...