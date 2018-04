Vettel: «Un ultimo sforzo per prendere la Mercedes»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA 1Lewis Hamilton dice 45, Sebastian Vettel si ferma a tre, forse quattro. I due rivali per il titolo non hanno preso a dare i numeri ma, giunti in Bahrain, hanno puntato i rispettivi sguardi su obiettivi differenti. Per il campione in carica, la priorità di queste ore è il contratto, per il ferrarista (al 200° GP) l'attenzione è sul distacco che separa la SF71H dalla Mercedes. Può sembrare un paradosso, visto che Vettel è leader iridato e in Bahrain potrebbe beneficiare dell'ottimo comportamento della Ferrari alle alte...