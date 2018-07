VETTEL, PRINCIPE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA UNOL'inno tricolore escluso dai Mondiali in Russia, suona nel Gran Premio di Gran Bretagna dove un'eccellente Ferrari sbanca la tana degli avversari a Silverstone. Vince Vettel, due Rosse sul podio stringono la Freccia d'Argento di Hamilton che, davanti ai tifosi amici, non riesce ad entrare nella leggenda diventando l'unico pilota a conquistare il sesto trionfo nel gran premio inglese, il quinto consecutivo nel Regno Unito. Sebastian, invece, oltre al gradino più alto del podio e al giro più veloce in gara, ottiene la vittoria...