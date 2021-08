Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FORMULA 1BUDAPEST Il Gran Premio d'Ungheria non è ancora finito. Dopo l'avvio choc innescato dalla Mercedes impazzita di Valtteri Bottas e una gara a suon di colpi di scena con la vittoria sorprendente della Alpine di Ocon, a lasciare in sospeso la corsa di Budapest è la squalifica alla Aston Martin di Sebastian Vettel: nelle verifiche al termine della gara, non è stato possibile reperire la quantità minima di carburante dalla sua...