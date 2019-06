Vettel non riavrà la vittoria. Hamilton assolve il rivale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FORMULA 1Quella di Sebastian Vettel è e molto probabilmente resterà solo una vittoria di Pirro. Un successo che equivale ad una sconfitta e che porta almeno in parte il nome, ironia della sorte, proprio di Emanuele Pirro, l'ex pilota romano tra i commissari di gara che nel Gp di Montreal hanno deciso di penalizzare il tedesco della Ferrari consegnando l'ennesimo trionfo nelle mani di Lewis Hamilton. Sanzione, decisa perchè SuperSeb è stato riconosciuto colpevole di essere rientrato in pista in maniera insicura, forzando il rivale inglese...