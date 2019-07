VETTEL LANCIA LA SVOLTA LA FERRARI ADESSO SPERA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA 1L'uomo che qualcuno aveva accostato al concetto di problema, oggetto di scherno ancora prima che di critiche o di voci di ritiro, ha risposto alla sua maniera. Chi considerava Sebastian Vettel semplicemente un pilota capace di brillare soltanto con strada libera davanti (il cosiddetto front-runner) domenica è stato servito da una delle più grandi rimonte nella storia della Formula 1, dal ventesimo posto in griglia di partenza al secondo gradino del podio. Non una novità assoluta per lui, che nel 2012 con la Red Bull salvò il...