VETTEL, LA GARA PERFETTA

FORMULA 1Una vittoria netta. Una passeggiata quasi trionfale. Lo spot migliore per convocare l'adunata rossa il prossimo weekend a Monza dove si disputerà il GP d'Italia. Sembra infatti proprio l'occasione giusta per porre fine ad un lungo digiuno che dura dal 2010, anno in cui ad imporsi con la Ferrari nel circuito del Parco fu Fernando Alonso. Ma anche per cancellare la batosta della scorsa stagione quando la Mercedes fece doppietta vincendo la gara tricolore per la quarta volta di fila. A dominare il GP del Belgio a Spa, nella pista più...