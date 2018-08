VETTEL, L'ORA DELLA RISCOSSA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA 1Un -24 da Lewis Hamilton a nove gare dalla fine? Già visto, e soprattutto già cancellato. La storia di Sebastian Vettel insegna che il distacco che il ferrarista deve azzerare nei confronti del campione in carica della Mercedes a questo punto della stagione non è un inedito. Lo scenario che il tedesco vivrà nel prossimo weekend a Spa-Francorchamps tappa belga che coinciderà con la ripresa del campionato dopo quasi un mese di sosta è lo stesso che Vettel visse nel 2010, l'anno in cui aprì il poker iridato alla guida della Red...