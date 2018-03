VETTEL, L'ALBA È ANCORA ROSSA `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA 1Anche questo Mondiale comincia con un'alba rossa. Come era avvenuto nel 2017, Sebastian Vettel vince il Gran Premio d'Australia a Melbourne e si prende la testa del Campionato. A confermare la consistenza della SF71H il podio di Kimi Raikkonen: il finlandese sotto la bandiera a scacchi arriva in scia alla Freccia d'Argento del campione del mondo in carica Lewis Hamilton che tanta paura aveva fatto durante le qualifiche.LE DIFFERENZERispetto alla passata stagione ci sono alcune similitudini, ma anche diverse differenze, alcune delle...