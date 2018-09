VETTEL CONTRO IL MURO RAIKKONEN IL PIÙ VELOCE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA 1(l.d.) Sebastian Vettel dà un bacio al muretto e chiude nono le libere, senza effettuare la simulazione di gara. Charles Leclerc sbaglia nella prima sessione e finisce con un poco entusiasmante 14° posto, lontano dall'autore del miglior tempo, Kimi Raikkonen. Una giornata di prove libere non è sufficiente per rivedere i giudizi, ma l'inizio di Singapore rischia di generare dubbi in seno alla Ferrari, con il pilota sacrificato («La scelta è stata mia» dice il team principal Maurizio Arrivabene) velocissimo e con la coppia 2019...