VETTEL: CONTA SOLO VINCERE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FORMULA 1Uno sfoggia un taglio da marine che simboleggia la voglia di conquistare il risultato della vita: «Ho già vinto quattro Mondiali, ma un titolo con la Ferrari, la più grande scuderia della storia, sarebbe la vetta della mia carriera». L'altro, con un sorriso sempre sul limite della provocazione, è il campione in carica che sfida tutti a provare ad agguantarlo: «E non avete ancora visto il meglio». Il confronto tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton non è iniziato all'alba italiana, con le prime prove libere sul circuito...