VETTEL BATTUTO DAL VAR

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FORMULA UNOMONTREAL Ha sognato sino a venti giri dalla fine di vincere la sua prima gara della stagione, dopo la magnifica pole position di sabato. Ma Sebastian Vettel è stato battuto dai giudici sportivi che gli hanno inflitto una penalità di 5 secondi per avere stretto la Mercedes di Hamilton che tentava di superarlo dopo che il tedesco era uscito troppo largo alla curva 3. Così è arrivato il settimo successo consecutivo della squadra tedesca dall'inizio dell'anno, pur avendo tagliato il traguardo in seconda posizione. E il campione in...