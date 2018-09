VETTEL, ADESSO ÈDURA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA 1Singapore lascia ancora una volta la Ferrari con un palmo di naso: il lato positivo è che questa volta la delusione è legata alle qualifiche e non alla gara, quindi in teoria ci sarebbero i margini per rimediare. Tuttavia riesce difficile credere come Sebastian Vettel possa sovvertire una griglia di partenza sfavorevole generata dalla Q3: partire dalla seconda fila su un tracciato cittadino raramente è preludio di una vittoria. A meno che al via Lewis Hamilton autore di una pole position fenomenale e Max Verstappen non si...