VETTEL ACCENDE MONZA

FORMULA 1Uno si è goduto l'abbraccio dei tifosi italiani, l'altro è stato protagonista di un giallo alla vigilia di Monza annullando tutti gli impegni del giovedì e annunciando un irrituale arrivo soltanto nella serata di ieri a causa di «impegni non prorogabili». Il duello tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton è sempre più all'insegna della contrapposizione: da quando è in Ferrari, il tedesco non era mai stato accompagnato da certezze forti come quelle odierne, mentre l'inglese vive il periodo più difficile della Mercedes nell'era...