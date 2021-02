IL CASO

TEHERAN Un appuntamento atteso a lungo, preparato con tutto l'impegno e la passione che negli anni l'hanno già portata al suo posto di responsabilità. Ma all'ultimo momento il sogno di Samira Zargari, commissaria tecnica della nazionale iraniana di sci alpino femminile, si è infranto davanti a una legge che ha permesso al marito di impedirle di lasciare l'Iran per guidare le sue atlete ai Mondiali di Cortina.

La squadra, scrive il quotidiano Shargh, ha lasciato martedì l'Iran alla volta dell'Italia, ma alla Zargari non è stato consentito di partire. «Fino all'ultimo - ha fatto sapere la Federsci iraniana - abbiamo cercato di trovare una soluzione, ma non è stato possibile». Il compito di accompagnare le sciatrici è stato quindi affidato a Marjan Kalhor, un'altra tecnica della Federazione.

Ancora una volta, dunque, in Iran le vicende sportive si intrecciano con quelle politiche, e in particolare con la condizione delle donne e le loro faticose lotte per l'emancipazione. In base alla legge della Repubblica islamica, per ottenere il passaporto una donna ha bisogno del permesso del marito, ma quando anche sia in possesso del documento di espatrio lo stesso marito può impedirle di lasciare il Paese.

LE REAZIONI

Il caso più clamoroso fu, nel 2015, quello di Niloufar Ardalan, capitana della nazionale di calcetto, alla quale il marito aveva vietato di partire per partecipare ai Mondiali in Guatemala dopo una lite. Ci fu un'ondata di proteste, poi un giudice concesse il permesso di lasciare il Paese. Più recente la tragica vicenda di Sahar Khodayari, la trentenne che nel 2019 si suicidò con il fuoco per protestare contro il divieto alle donne di entrare allo stadio.

«Questa storia mi tocca il cuore- dice l'ex campionessa Isolde Kostner, due titoli irirdati -. Le donne a Cortina dovrebbero indossare un nastro, un fiocco, scelgano loro il colore ma il rosa o il giallo per me vanno bene; il segnale deve arrivare in Iran agli uomini, alla federazione, ma soprattutto a lei che non può essere qui a fare il suo lavoro per una errata interpretazione della sharia».

Sull'argomento taglia corto Sofia Goggia: «Ci sono ancora delle restrizioni nei paesi islamici nei confronti delle donne. È una questione politica: forse è meglio non sposarsi finché si è atleti».

