FORMULA UNOSuper Max sembra diventato Hamilton. E il Re Nero, il driver più vincente di tutti i tempi, appare come un gattino con le unghie tagliate. Si muove su una lastra di vetro con il pelo arruffato e gli occhi spiritati. Per uno che da sette anni domina in lungo e in largo non è facile essere buttato giù dal podio della velocità per la terza volta in poche gare. Per trovare una situazione del genere bisogna tornare indietro di quasi...