FORMULA 1SPA Andare a muro non fa piacere a nessuno, ma fa meno male se, come capita a Max Verstappen, accade nelle prove libere e dopo aver realizzato il miglior tempo. Così l'olandese, nonostante i danni alla Red Bull, può trarre un bilancio positivo della prima giornata di lavoro a Spa, dove domani si corre il Gp del Belgio. Lo stesso non si può dire per Charles Leclerc, che ha perso il controllo della sua Ferrari schiantandosi nella...