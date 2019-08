CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VERSO I MONDIALI(ld) L'Italia priva di Nicolò Melli e ancora sulle spine per il ritorno di Danilo Gallinari e Gigi Datome è in buona compagnia. A meno di due settimane dall'inizio dei Mondiali, nessuna Nazionale andrà in Cina senza incertezze in valigia. Vale anche per le favorite come gli Stati Uniti detentori del titolo, ma anche la Spagna e la Serbia vice campione di tutto. Altro che Dream Team. Il debutto di Gregg Popovich nel ruolo di ct di Team Usa è caratterizzato da un'incredibile ondata di forfait. La rotazione resta competitiva...