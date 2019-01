VERSO GEDDA JUVE-MILAN LA RIVINCITA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SUPERCOPPAMissione Supercoppa per Juve e Milan che vogliono festeggiare l'inizio 2019 dopo la qualificazione ai quarti della Coppa Italia. Il 2-0 a Bologna e Samp è stato un buon banco di provaQUI BIANCONERII 22 punti di differenza in campionato non ingannino, il Milan è avversario di livello e a Gedda servirà la migliore Juve, con Allegri costretto a fare i conti con gli infortuni di Mandzukic e i dubbi Rugani, Cancelo e Benatia. Tante opzioni in attacco con Dybala che sogna di vendicarsi del rigore parato da Donnarumma nel 2016 con Coppa...