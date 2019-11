CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VERSATILIMILANO Renault Master e Renault Trafic caratterizzano l'universo commerciale della Losanga sin dagli anni 80. Quanto vale per le auto, vale pure per i veicoli destinati ai professionisti. Il tempo passa e il cambiamento diventa così una necessità.Dei due, quello che vanta le maggiori novità è certamente il Master, che mostra per primo i segni dell'alterazione stilistica. Ovvero una riproposizione della celebre firma C-Shape a Led e una calandra meno commerciale e più automobilistica. Le quote più in generale sono rimaste le...