MILANO Mobilità urbana veloce e pulita. La proposta cinese più interessante nel rapporto qualità prezzo è quella della NIU Technologies, principale fornitore mondiale di soluzioni per la mobilità intelligente.

Scooter elettrici con batteria estraibile per poterla ricaricare in ufficio e a casa senza la spasmodica ricerca di colonnine. Motori Bosch, batterie Panasonic e tanta attenzione tecnica per garantire autonomia più che sufficiente per la normale mobilità urbana. Niu propone in Italia due scooter, omologati come un 125 e un 50 cc. Entrambi sono disponibili nella versione Pro e nella versione Sport.

Il primo, quello più potente e più comodo e con maggiore autonomia si chiama NQi Gts. Ruote da 14 pollici e un motore Bosch da 3.100 watt capace di farlo viaggiare ad una velocità fino a 70 Km/h. In condizioni di guida rilassata l'NQi è capace di percorrere, secondo i dati forniti dal costruttore, 135 chilometri con una batteria completamente carica. La versione Pro dispone di un pacco batterie (60 Volt 35 Ampere) e assicura una percorrenza, come dicevano, fino a 135 km. Il prezzo di questa versione è di 4.699 euro.

La versione Sport, invece, dispone di un pacco batterie (60 Volt 26 Ampere) che assicura una autonomia fino a 105 chilometri. Questa versione costa 3.599 euro e, fino al 15 maggio, si può acquistare in promozione con uno sconto di 500 euro.

DUE MODELLI, DUE VERSIONI

Quello più piccolo si chiama UQi GT. Stile semplice e telaio leggero sono le caratteristiche principali di questo scooter. Anche UQi è disponibile in due versioni, quella Pro e quella Sport. La Pro monta un motore Bosch di 1.500 watt e raggiunge, sempre secondo i dati tecnici forniti da NIU, una velocità massima di 45 km/h. Il pacco batterie di UQi Pro (48 Volt 42 Ampere) consente una autonomia massima di 95 chilometri. La versione Pro costa 2.599. Poi c'è la versione Sport con un pacco batterie (48 Volt 31 Ampere) e una autonomia fino a 75 chilometri. Il prezzo di questa versione non è stato ancora determinato e non c'è nessuna offerta lancio per la versione Pro.

L'esperienza di NIU nel segmento elettrico delle due ruote è notevole: la Casa cinese ha sviluppato ben cinque serie indipendenti di scooter elettrici con molteplici modelli personalizzati per i mercati di tutto il mondo, includendo NQi, MQi, UQi, e Gova, tutti disponibili tra 1.800 euro e 4500 euro.

Inoltre, al CES 2020 di Las Vegas, NIU ha recentemente svelato tre nuove serie di veicoli che comprendono la serie Motocicletta Urbana RQi, il Crossover Urbano TQi, e la serie della Bicicletta Urbana NIU Aero EUB-01. Già due centri aperti in Italia, Milano e Roma. Presto arriveranno Bergamo e Genova.

Antonino Pane

