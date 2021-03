VERSATILI

FIRENZE Una primavera intensa quella di Yamaha, che alimenta il mercato delle due ruote con due importanti novità: il nuovo NMax e il rinnovato D'elight. Entrambi rientrano nella categoria urban, ma il primo è in grado di soddisfare le esigenze anche di coloro che usano lo scooter non solo come mezzo per il trasporto urbano.

Il nuovo NMax ha subìto una serie di aggiornamenti che hanno modificato profondamente i contenuti tecnici. A partire dal nuovo telaio, che se da un lato conferma le peculiarità tipiche di uno scooter pensato per la mobilità urbana, dall'altro alimenta la quota extra urbana. Rappresenta la porta di accesso ideale ai maggiori XMax e TMax, preparando la strada a futuri scooteristi. Lo stile marcatamente sportivo, presenta un nuovo cupolino dotato di nuovi fari LED twin-eye e di una luce di posizione integrata.

A marcare le differenze rispetto al passato è soprattutto l'aspetto tecnologico del nuovo NMax, essendo il primo della famiglia a dotarsi di tecnologia Bluetooth. Sistema che consente di connettere il proprio smartphone al due ruote giapponese, scaricando la app My Ride sul telefono. Quanto invece alla meccanica, la presenza del motore da 125 cc della famiglia Blue Core punta (molto) sui bassi costi d'esercizio, senza rinunciare alle prestazioni. Rispondente alla normativa Euro 5, è provvista di dispositivo Star&Stop. Confortevole nell'uso urbano, l'NMax è equipaggiato di controllo di trazione.

Una soluzione utile per garantire il massimo della sicurezza anche ai piloti meno esperti. Il prezzo del nuovo Yamaha NMax è di 3.299 euro (franco concessionaria). Ancora più a buon mercato il rinnovato D'elight, che riceve una serie di aggiornamenti che non mutano la sostanza del due ruote urbano. Ritocchi per non perdere il passo dei competitor, ma soprattutto migliorie atte a renderlo ancora più efficiente e parsimonioso. Pratico e agile grazie ai suoi 101 kg di peso, è uno scooter alla portata di tutti, anche di chi non ha mai avuto a che fare con i veicoli a due ruote.

Il punto di forza di Yamaha D'elight è il motore da 125 cc, della famiglia di motorizzazioni Blue Core. L'erogazione predilige la morbidezza. Propulsore Euro 5, fa dei consumi contenuti la sua arma vincente, tanto che con un pieno di carburante si possono superare tranquillamente i 300 km. Un dato che deriva pure dalla tecnologia Start&Stop presente sul rinnovato D'elight. Ecco perché Yamaha dichiara 1,8 l/100km e 42 g/km di CO2. È già disponibile presso la rete, ad un prezzo di 2.649 euro (franco concessionaria).

