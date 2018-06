VERSATILE PARIGI La famiglia si allarga e il nuovo arrivato non poteva che essere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VERSATILEPARIGI La famiglia si allarga e il nuovo arrivato non poteva che essere un Suv. Benvenuta Citroen C5 Aircross, sport utility vehicle di segmento C della Casa Francese. E i 4,50 metri di lunghezza sono la dimostrazione di quanto appena affermato. Un'auto che porta in dote i segni del nuovo corso stilistico dell'Oltralpe. I celebri airbump sono un dettaglio che si presenta nella stessa posizione introdotta dal recente restyling di C4 Cactus: si trovano sostanzialmente nella parte inferiore della vista laterale, sostituendo le cosiddette...