CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VERSATILEPARIGI Cambia pelle Berlingo, padre di tutte le multispazio. Il piccolo minivan Citroën rivendica infatti di avere creato nel 1996 l'inedita categoria di veicoli compatti di origine convertiti all'impiego automobilistico con particolare predilezione per il tempo libero, tanto da meritare in Francia la qualifica di ludospace. Primogenitura in realtà condivisa con il gemello diverso Peugeot Partner, figlio di un progetto comune tra i due brand la cui prima generazione, uscita di scena nel 2008, fu commercializzata solo in Italia...