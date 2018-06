CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VERSATILENIZZA La scelta si amplia, le conformazioni di carrozzeria si aggiornano. Perché Ford Fiesta non è una semplice utilitaria, ma una serie di modelli realizzati ad uso e consumo di clientele differenti. Così dopo i fasti della sportivissima ST, la situazione muta radicalmente quando ad argomentare le scene c'è la Active. Versione che la stessa denominazione indica come la più dinamica all'interno della famiglia Ford Fiesta. Una dinamica intesa non soltanto come prestazione su strada, ma soprattutto come versatilità d'impiego....