MILANO Trasporta più di quanto pesa. E lo fa rispettando l'ambiente. Il nuovo Porter di Piaggio, l'NP6, è nato per stupire. Compatto, performante, interamente costruito nello stabilimento simbolo della Piaggio, quello di Pontedera. I tecnici di Roberto Colaninno hanno rispettato appieno le indicazioni provenienti dal mercato: dimensioni compatte, grande capacità di carico, comfort per chi passa al volante buona parte della giornata. Insomma un mezzo per il trasporto urbano pronto ad assecondare le accresciute richieste di questo segmento di mercato. E così, alla cabina confortevole e completa come quella di un'auto di media cilindrata, si sono sommati i numeri straordinari del carico: quello più muscoloso, con le ruote gemelle al posteriore, può caricare fino a 1.600 chilogrammi.

Un risultato notevole che si declina in tutta la versatilità della gamma: sono ben 1400 gli adattamenti possibili. Insomma un vero e proprio City Truck che entra dappertutto, si muove con agilità, e carica veramente tanto.

Roberto Colaninno non ha dubbi: «Con il nuovo Porter il Dna del Gruppo Piaggio - dice il presidente è l'amministratore delegato del Gruppo Piaggio - si evolve ulteriormente. Questo nostro storico veicolo ad uso commerciale, oggi interpreta al meglio le nuove esigenze di mobilità urbana».

Il nuovo NP6 non cambia la trazione che resta sempre posteriore ma offre due motorizzazioni entrambe Euro 6D: una benzina/gpl e una benzina/metano. Il motore da 1.498 centimetri cubici, quattro cilindri in linea, è particolarmente adatto a questa soluzione combi/fuel. Bisogna anche dire che entrambe le alimentazioni posso essere anche rinforzate per quanto riguarda l'autonomia con serbatoi supplementari. La cilindrata abbastanza contenuta consente costi di esercizio ridotti, pur garantendo notevoli prestazioni: rispetto al precedente modello la potenza massima cresce infatti del 30% ed è pari a 78 kW a 6.000 giri/minuto, mentre la coppia massima è di 136 Nm a 4.500 giri/minuto (+27% rispetto alla precedente unità MultiTech).

Le portate descritte da Piaggio. la versione con ponte posteriore a ruote singole può supportare fino a 1275 kg, mentre quella con ruote gemellate arriva a caricare fino a 1600 kg. Insomma NP6 riesce a trasportare carichi superiori al proprio peso, mantenendo una massa a terra complessiva non superiore ai 2800 kg. Il nuovo Porter si può avere a partire da poco più di 15mila euro nella versione benzina\Gpl.

