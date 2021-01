VERSATILE

MILANO Opel avrà un ruolo importante nell'orbita di Stellantis, il gruppone che entro marzo 2021 si concretizzerà dalla fusione tra Fca e Psa. Sarà la costola tedesca della maxi-alleanza tra italiani, americani e francesi, un plus che le consente di differenziarsi dagli altri prodotti di famiglia.

E un modello in particolare, la Mokka, avrà una valenza strategica speciale. «Una pietra miliare per il nostro futuro», ha detto il Ceo di Opel, Michael Lohscheller. Parliamo di un crossover compatto che tutto nuovo raccoglie l'eredità della serie precedente lanciata nel 2012 e venduta in Europa in un milione di unità.

BAGAGLIAIO DA 350 LITRI

Con la nuova generazione Mokka debutta il concetto stilistico del Vizor che d'ora in poi caratterizzerà il design dell'intero brand. Debutta, soprattutto, la versione elettrica che si affianca a quelle tradizionali a benzina e diesel per proporre una gamma competitiva nel ricco segmento dei Suv-crossover più richiesti, quelli di stazza media sotto i 4 metri e mezzo. La lunghezza è di 4,15, per una larghezza di 1,98 e un'altezza di 1,53 con un bagagliaio di 350 litri.

Prezzi d'ingresso da 22.200 euro (motore 1.2 turbo benzina da 100 Cv), con il diesel che parte da 23.700 e la full-electric da 34.000, listino che tuttavia per la versione zero emission può scendere fino a 23.000 sommando gli incentivi statali a quelli della Casa. Una buona offerta per incoraggiare la clientela alla scoperta dell'elettrico.

Mokka-e ha una batteria da 50 kWh e promette 324 km di autonomia. Basta mezz'ora per ricaricare l'80% alla colonnina rapida, e di serie vengono forniti i kit di caricatori per effettuare l'operazione (a chi adesso ordina la vettura online viene anche regalata una wallbox). Con una potenza equivalente a 136 Cv e una coppia di 260 Nm, la nuova Opel elettrica può toccare una velocità massima autolimitata di 150 km/h e come tutte le elettriche ha uno spunto da vera sportiva: 3,7 per passare da 0 a 50 km l'ora, 9 per accelerare da 0 a 100.

Sul fronte dei motori termici, il 3 cilindri turbo 1.2 è declinato nelle potenze di 100 e 130 Cv (205 e 230 Nm di coppia). Il diesel 4 cilindri 1.5 sviluppa 110 Cv e 250 Nm. «Tutti i motori spiega il responsabile marketing di Opel Italia, Andrea Leandri sono stati ottimizzati per ridurre i consumi, compresi tra i 3,8 e i 4,8 litri per 100 km, e per migliorare le emissioni che spaziano tra i 100 e i 111 grammi/km di CO2. Dati molto interessanti: non a caso un'analisi sul mercato tedesco ha rilevato che proprio il nostro marchio ha registrato lo scorso anno il miglior tasso di riduzione delle emissioni, calate del 20%».

La nuova Mokka pesa 120 kg meno della precedente, merito della piattaforma Cmp del gruppo Psa, modulare e multienergy che consente di assemblare sulla stessa linea vetture con motori termici e full-electric.

Lo stile (ispirato a icone del passato come la GT e la Mantra) è più dinamico, definito in Opel «audace e puro nelle linee». Il frontale dominato dal nuovo concetto di Vizor integra le luci a Led e il logo in un'unica soluzione che sostituisce la tradizionale mascherina e la griglia. Il design esalta la fiancata slanciata e il tetto fluttuante, per un'impronta d'insieme decisamente sportiva.

Resta l'opzione del tetto a contrasto con la tinta della carrozzeria: nella versione top GS Line è nero (come il cofano) con vistose strisce rosse di contorno.

IL PURE PANEL

All'interno spicca il pure panel con due display digitali da 10 e 12 pollici che visualizzano tutte le informazioni essenziali. Volendo, c'è perfino la disponibilità di sedili in pelle con funzione massaggio. Sul fronte sicurezza, sono di serie il riconoscimento segnali stradali e l'allert anti-collisione con riconoscimento pedoni, oltre al mantenimento attivo della corsia. Non mancano la chiamata d'emergenza e il caricatore wireless per lo smartphone. Mokka può essere inoltre arricchita dai fari Matrix IntelliLux (con 16 Led) che evitano l'abbagliamento a dal cruise-control adattativo.

L'intera gamma (compresa la Mokka-e) è già ordinabile e sarà nelle concessionarie a febbraio. «La sua missione conclude Leandri è rendere emozionante il nostro brand con un comfort da vero Suv e una serie di innovazioni a prezzi accessibili».

Piero Bianco

