CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VERSATILEFRANCOFORTE Della Zafira da cui raccoglie il testimone eredita soltanto il nome (seppur completato in questo caso dalla parola Life) e in un certo senso la versatilità. La nuova monovolume Opel nata nel 1999 sulla scia della contemporanea rivoluzione Scénic e passata alla storia come primo minivan compatto disponibile anche nella configurazione a 7 posti e capace fino a oggi di conquistare 2,7 milioni di clienti esteticamente non ha infatti nulla da spartire né con le linee morbide e tondeggianti della capostipite, né con quelle...