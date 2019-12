CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VERSATILEAMSTERDAM Tocca alla Jazz, di gran lunga la Honda più venduta in Italia dove vale il 30% di tutte le consegne di marca, dare il via all'offensiva elettrica europea del brand giapponese illustrata ad Amsterdam dove Katsumi Inoue, presidente e Ceo di Honda Europe, ha annunciato l'arrivo di sei novità elettrificate nei prossimi 36 mesi, raggiungendo con largo anticipo l'obiettivo inizialmente fissato per il 2025 di avere la propulsione a batterie su tutti i modelli più importanti. Una strategia supportata dal logo e:Technology, un...