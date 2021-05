Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Marco Verratti è molto deluso, come tutti noi. Non sarà disponibile da qui a fine stagione. Spero che sia pronto per l'Europeo». Con queste parole in conferenza stampa il tecnico del Paris Saint Germain, Mauricio Pochettino, ha commentato le brutte notizie sul giocatore azzurro (nella foto ANSA) vittima di una lesione al legamento collaterale medio del ginocchio destro in allenamento la scorsa settimana e assente domenica a Rennes. Dopo...