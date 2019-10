Veronica, l'azzurra che ha scelto il Giappone «Così un paese intero sogna l'impresa iridata»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBYTOKYO «Loro, sempre così misurati nel mostrare le emozioni, hanno fatto salti di gioia e si sono abbracciati come faremmo noi italiani quando anche Samoa è stata sconfitta: ero in un bar ed è stata festa per ore e ore». Loro sono i giapponesi, lei è Veronica Schiavon, di Maserada (Treviso) da cinque anni in Giappone per giocare a rugby dopo 82 caps in azzurro con tanto di record di punti (383), sei scudetti con il Riviera del Brenta e una laurea in Lingue orientali a Ca' Foscari. Un fenomeno, per farla corta. Tutti rugbysti in...