Verona solo in testa Citta ko, buio Venezia

SERIE BVerona sorpassa Cittadella, è un bel cambio veneto, al vertice della serie B, mentre il Venezia perde ancora: 3 ko (di fila) su 4 partite. L'Hellas pare tornato indietro di due anni, quando Pecchia partì benissimo, salvo inabissarsi dopo il primo terzo di campionato, superare il Frosinone sul filo di lana, prima del pessimo campionato del ritorno in A. Il successo di Crotone è pesante, i calabresi speravano di prendere il posto del Chievo, in A, per ora non sono da promozione. Al 14' azione da destra, Laribi tocca, Henderson si...