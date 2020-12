VERONA Settebello. Anche se l'aggettivo suona largo: più che bella, l'Inter di Verona, e del piano C col tridente, è concreta. Punge (Lautaro, Skriniar) ma non avvelena. Colpa di un primo tempo morbido, Lukaku troppo lontano dal mondo, e pure merito di un Hellas che, senza prime punte, crea ansia, coi suoi stantuffi, su quelle fasce da cui nascerà il gollonzo del falso nueve Ilic. Gioco tutt'altro che irresistibile ma dalla ruota del Bentegodi esce comunque ciò che Conte desiderava sotto l'albero, ossia quel settimo sigillo in fila ch'è la carta forte sul tavolo natalizio con la proprietà. Un centrocampista, un attaccante: questo chiede Conte (Marotta intanto conferma che «Eriksen non è funzionale») e la striscia che porta a quota 33 punti gli fa da alleata.

VARIANTE

A Verona, dove nessuno ha vita facile, l'Inter spiana la vociferata variante. Marca da bollo sulla difesa a tre, dalla rotazione esce Gagliardini, davanti Lukaku boa per Lautaro e Perisic. È un 3-4-2-1 che, quando si fa sotto l'Hellas, corteggia il 5-3-2, chiedendo a Perisic (non brillante) un leggero arretramento. Ad adocchiarlo dalla tribuna, Conte chiede spesso una rapidità di fraseggio che non sempre c'è. Ne sono figlie le tante preghiere lunghe verso Lukaku. Del Verona, a specchio, piacciono le marcature a uomo, specie Tameze su Barella, soffocato eppure capace di sbrigliarsi. Lo stress-test, per un'Inter che davanti non decolla per soluzioni, è anche il ritmo veronese, tanto che l'intervallo dirà dei molti più passaggi scaligeri nella trequarti altrui. È il motivo per cui Conte, nella ripresa, chiede a Lautaro d'avvicinarsi a Lukaku (tris annullato nel finale).

LE CHIAVI

Succedeva già prima del break, quel ricongiungimento, quando uno sfogo del numero 9 pescava appostato l'argentino. Era poco prima che Juric perdesse anche il secondo difensore, Lovato, i suoi prossimi alla riserva e aggrappati ai motorini laterali. È lì, sulle corsie solitamente cavalcate dall'Inter, che s'è decisa la contesa. Meglio Hakimi di Young: dall'ex Borussia la pennellata per il sesto acuto stagionale in A di Lautaro (destro al volo). Un neo? Prendersi un caffè, anziché chiuderla, osservando Faraoni bruciare Young e Handanovic pasticciare con Skriniar. Caffè corretto dall'ennesimo sfogo sulla destra, da cui il corner del «perdono» per lo stesso Skriniar, a segno dopo due anni. Sette gare consecutive, l'Inter, non le faceva sue dal novembre 2018, in panchina Spalletti. E i gol dopo 14 turni non erano così tanti, 34, da sessant'anni a questa parte. Ora, il vertice tra Conte e i piani alti. Il domani passa da lì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA