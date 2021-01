VERONA Nove secondi di ebbrezza, novanta minuti di mal di testa. S'è questo il Napoli, Verona ne imbratta le quotazioni. «Ci vogliamo qualificare alla Champions ma regalando partite così». Perde un irato Gattuso («Il veleno che chiedevo non si compra al supermercato»), vince un solare Juric («L'Hellas migliore») e la domenica del dopo-Supercoppa è una sveglia che non suona: né alle orecchie d'Insigne («Deve voltare pagina», così il suo allenatore) né a quelle d'una squadra parsa di cartapesta. Sesto col match in meno, il Napoli che rivede le sue stelle offensive (Osimhen dopo oltre due mesi e Mertens, ieri più dannoso che utile) ripiomba nel buio di certi vuoti mentali e d'una fase difensiva mai così horror: mediana senza filtro, corsie tremanti, tutto brodo nel solito minestrone fisico imbastito dal Verona di Zaccagni Giuntoli lo vuole a giugno cioè la «stoppagrandi» che adesso bussa alla Roma.

OMBRE SCURE

Dentro quest'ombra lunga della serata di Sassuolo, Gattuso è stato conservativo («Scelte mie, colpa mia») cambiando giusto due pedine di movimento, Maksimovic per Manolas e Hysaj per Mario Rui. Il nono graffio in campionato di Lozano, terzo più veloce di sempre nella storia di serie A (Leao svetta coi suoi 6'' in Sassuolo-Milan, poi gli 8'' di Poggi col Piacenza nel 2001) è stato l'illusione d'una verticalità trovata solo a sprazzi. Quella direttrice, il Verona, l'ha spenta francobollando Zielinski e costringendo Insigne ad aiutare l'uscita dal pressing: fotografie del verbo di Juric, proteggersi spingendo, ma anche di un Napoli molto fraseggiante dal basso e poco invitante alle altezze di Petagna. Se Lozano avesse puntato di più e meglio Dimarco (l'errore dopo 9'' vendicato col pari) forse parleremmo d'altro. Il guaio è la flemma con cui il Napoli s'è consegnato a quello scontro muscolare che, Gattuso dixit, «è il pane del Verona».

JURIC TAX

Esiste una tassa-Juric pagata nell'ultimo anno e mezzo da tutta la nobiltà di A: quattro punti con Juve, Atalanta e Lazio, due col Milan, uno con Roma e Inter, mancava solo il Napoli (che peraltro nel passato recente, a Juric, ci ha pensato). L'Hellas dell'ex allievo di Gasperini recita ormai a memoria, uomo su uomo.

Se Juric aspetta numi su Lasagna per decorare l'avantreno, Gattuso deve ritrovare l'attacco ideale senza perdere Insigne: 100esimo gol col Napoli ancora in anticamera, il capitano timbrerà il suo girone d'andata più prolifico (nove acuti) ma l'uscita a testa bassa dal Bentegodi è la cura peggiore alla febbre da rigori con la Juve.

Intanto, in riva all'Adige, si godono quota 30 e un 3 a 1 al Napoli che sulla ruota locale non usciva dal 1984, il Maradona-day e il Verona dello scudetto. «Obiettivo 40 punti, come diceva Ranieri al Leicester...». La battuta è di Barak. E anche l'autoironia, si sa, è segno di salute.

S. M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA