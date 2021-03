VERONA Palla agli outsider. Al «118» digitato da Pioli rispondono Krunic e Dalot, pressati ma non fiaccati dall'eredità momentanea di Calhanoglu ed Hernandez. Qui Bentegodi: Hellas troppo esausto per essere vero, ma dentro il pomeriggio dei grandi cerotti il Milan trova una sua verità di squadra sfuggendo non era semplice alla trappola retorica della fatal Verona. «Noi ci siamo sempre, l'obiettivo è tornare in Champions, non siamo marziani ma conosciamo i nostri pregi», dice Pioli. Non c'erano Ibra, Calha, Theo, Bennacer, Rebic, Mandzukic, Tonali (in panchina). C'è stato, il Milan B, nel senso del radicamento sul campo e nel proprio presente. È un dato parziale, da sottoporre alla centrifuga del calendario e dell'infermeria, ma il Diavolo resta nello specchietto di Conte, aspettando Inter-Atalanta e sperando di recuperare qualcuno tra Rebic, Hernandez e Tonali già col Manchester Utd, trionfante ieri nel derby col City.

In terra veneta il Milan aveva 23.7 anni d'età media. Al rischio del puntare tutto su Leao (buon lavoro sporco, ma non segna da due mesi) il contraltare delle certezze Kessié e Calabria, che hanno chiuso il rubinetto di Barak e Zaccagni, fonti cui s'abbevera il ritmo del Verona. Il pilone ivoriano ha stretto a tenaglia la mediana di Juric, ma soprattutto ha sciolto le catene del pressing in impostazione. Calabria, in crescita costante anche in chiave azzurra, ha sottoposto a mordacchia Zaccagni, uno capace di stressare fin qui mezza serie A. Davanti, dopo l'anemia alla voce tiri con l'Udinese, Pioli ha agitato bene il cocktail fra Castillejo e Saelemaekers, scambiandoli nello stretto per muovere le maglie di quella che, prima del match, era la terza difesa meno battuta. Prima del Bentegodi, Krunic veniva da un'ora scarsa nelle ultime dieci gare: è stato verticale in tutti i sensi, toccando molti palloni e inventando di sana pianta la punizione-capolavoro. Nello smarrire pezzi, Pioli ha trovato pure un Dalot cresciuto in corso d'opera. Quindi Tomori: alla quinta gara in tandem con Romagnoli (elogiato da Pioli), al netto di uno scivolone su Lasagna s'è fatto nuovamente rispettare.

CICLO TERRIBILE

Quello di Verona è un assolo che non silenzia il contesto. Due vinte nelle ultime sette tra campionato e coppe, il problema del Milan è l'infermeria, tassa costata fin qui la continuità d'idee. Ieri s'è aperto un ciclo terribile: giovedì lo United, poi il Napoli, ancora lo United, la Fiorentina. Quelli di Rebic ed Hernandez non sono guai muscolari, su Cahlanoglu nuovi controlli oggi. Quanto a Ibra, archiviato Sanremo ha raggiunto il ritiro per poi sedersi in tribuna («È il capobranco, ha subito chiesto come stavamo, i ragazzi l'hanno salutato con affetto», il riassunto di Pioli). Il logorio resta l'incognita più densa. Per il resto il Diavolo di oggi bolla 20 punti più dell'anno scorso. In chiave scudetto, l'ultimo decennio racconta che ai piani alti, a questo punto, si recuperano massimo 5 punti. Di certo in chiave-Champions, quello di Verona, è un segnale forte.

