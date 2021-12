OTTAVI DI FINALE

Verona e Cittadella fuori dalla Coppa Italia. Con un tumultuoso 4-3 è l'Empoli a passare il turno superando al Bentegodi il Verona. Partita pazza tra veneti e toscani. Tre reti in otto minuti a metà ripresa sembrano mettere in ghiaccio la qualificazione per gli ospiti che nel finale subiscono due reti dai padroni di casa e seppur con il fiatone si regalano la sfida all'Inter, negli ottavi.

Il Cagliari ritrova il sorriso in Coppa Italia, ma il 3-1 al Cittadella, che vale la qualificazione agli ottavi, resterà agli annali come la prima partita di calcio in cui una squadra di Serie A è stata arbitrata da una donna. Maria Sole Ferrieri Caputi, livornese di 31 anni, ha diretto con sicurezza Cagliari-Cittadella. E non ha risparmiato nessuno: tre cartellini gialli e tre gol annullati, uno con la correzione del Var. Il suo è stato un battesimo che ha portato fortuna al Cagliari, tornato alla vittoria dopo due mesi (in campionato ha vinto solo una volta, con la Sampdoria).

TURNOVER

La partita è stata liquidata dalla squadra di Mazzarri nel primo tempo: a segno Deiola e Ceter. Poi nella ripresa gol anche di Pereiro. Per gli ospiti super gol della bandiera di Donnarumma con un tiro al volo da 25 metri. Cagliari e Cittadella hanno giocato anche con la testa al campionato visto che i sardi cercano l'uscita dal tunnel della crisi e i granata, in B, puntano ai playoff. Anche per questo formazioni largamente rimaneggiate rispetto agli ultimi impegni. Unipol Domus semivuota: dalla curva Nord cori di contestazione alla società per la difficile situazione in classifica. A risollevare l'umore arriva al 16' il gol dei padroni di casa: centro da destra di Zappa e colpo di testa vincente di Deiola, per la prima volta con la fascia da capitano. Al 40' il raddoppio: botta di sinistro al volo di Deiola appena dentro l'area respinta da Maniero. Sulla palla arriva però Ceter: per lui è il primo gol ufficiale con la maglia rossoblù. Nella ripresa il Cagliari controlla gioco ed energia. Il Cittadella segna anche con un diagonale di Cuppone, ma il gol è annullato dalla Ferrieri Caputi per fuorigioco. Rete vera, invece, al 19' per il Cagliari: tap in di Pereiro dopo conclusione di Lykogiannis respinta. A chiudere la partita la spettacolare rete di Donnarumma, al 40', per il 3-1 finale. E un altro sorriso soddifatto di Maria Sole. Nell'altra partita della giornata la Fiorentina ha battuto inn serata il Benevento 2-1.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA