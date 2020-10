VOLLEY MASCHILE

Seconda giornata di SuperLega e secondo colpo esterno a sorpresa. Questa volta è Verona che, nel derby dell'Adige, va a vincere in casa di Trento. Tre set tirati (28-26, 25-23, 25-21 per gli scaligeri) con gli ospiti che distribuiscono le responsabilità in attacco (14 punti Jaschke, 12 Boyer e 11 l'ex Kasiyski) mentre Trento si affida soprattutto ad Abdel-Aziz Nimir, che firma 21 punti. Si riprende invece dallo scivolone interno della prima giornata Modena (19 di Karlitzek con quattro muri vincenti), che vince in trasferta a Vibo Valentia soffrendo solo nel secondo parziale, quando i calabresi sono avanti anche di cinque punti, ma non riescono a resistere al rush finale della formazione di Andrea Giani. I risultati a sorpresa di queste prime giornate favoriscono Perugia, che non sbaglia neanche a Piacenza.

Vittoria 3-1 per gli umbri guidati dai 19 punti, con cinque muri, di Leon, mentre tra i padroni di casa ci sono 13 punti a testa di Grezar e Russel. Per Perugia è la seconda vittoria da tre punti, che vale il primato visto che Civitanova in casa deve faticare cinque set per avere la meglio in casa su Ravenna. I marchigiani mettono a segno 15 ace, ma subiscono altrettanti muri punti dai romagnoli.

Seconda vittoria e primo posto anche per Milano, che nel derby lombardo, in anticipo, supera in trasferta Monza. Primi due set combattuti ed equilibrati, con un successo per parte, poi Milano grazie alla coppia Ishikawa-Maar. Dall'altra parte ancora grande prova di Lagumdzija con 22 punti, cui ne aggiunge 18 Sedlacek.

Vince anche la Kioene Padova, che a Cisterna si impone 3-0 affidandosi a Stern (17 punti) e al giovane Bottolo, autore di 16 punti ed mvp del match. Partita sempre in mano dei bianconeri che si affidano soprattutto alla battuta, che impedisce ai padroni di casa di giocare con fluidità in attacco. La SuperLega non si ferma: si torna in campo per la terza giornata già mercoledì.

