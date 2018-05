Verona campione in A, due finali per Valsugana, Badia promosso Al Leinster il Pro 14 dopo la Champions, ai Saracens il titolo inglese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Dopo la promozione nel campionato d'Eccellenza, il Verona ha vinto anche il titolo di campione d'Italia di serie A. Nella finale tutta veneta disputata ieri ha sconfitto il Valsugana Padova, altra promossa in Eccellenza, per 20-14 (due mete a testa, due cartelli rossi e quattro giali). Una finale che con un po' di buon senso da parte della Federazione si sarebbe potuta giocare in Veneto, anziché a Reggio Emilia. DONNE. La finale scudetto sarà la stessa dello scorso anno: Valsugana-Colorno. Il match decisivo sarà disputato sabato a...