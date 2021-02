VERONA C'è ancora benzina nel serbatoio di Ronaldo, ma la domanda è se ci sia ancora posto per la parola «scudetto» nel vocabolario della Juventus. A Verona CR7 sale a 19 graffi in 20 gare di campionato, cioè 26 stagionali, cioè 766 in una carriera che a 36 anni corteggia i 767 gol di un certo Pelé. Ma su uno dei campi più scomodi d'Italia, la Juve non castiga, paga il dazio ai cambi di Juric (Pirlo vista l'infermeria poteva mutare ben poco) e mentre riguarda l'incornata di Barack registra anche quei sette punti tra sé e l'Inter, che oggi potrebbero diventare dieci se Conte si libererà del Genoa a San Siro.

RAGNATELA

A Pirlo mancavano Bonucci, Chiellini, Cuadrado, l'equilibratore Arthur, Dybala, Morata e Danilo. Ha scelto Alex Sandro dietro, e preferito Ramsey, con licenza di alzarsi, a McKennie. Un 3-5-2, di base. La Juventus dell'incipit ha spiazzato il Verona parlandone il linguaggio, cioè aggredendolo. L'è mancata la malizia in area (Ramsey, Rabiot, Chiesa) e quella mezza connessione in più con Ronaldo, in credito di triangoli adeguati, lanci, inviti sensati. Chiedeva Pirlo, alla vigilia, di «rispondere alla fisicità dell'Hellas con scambi veloci e attacco dello spazio». Emergenza e difetti d'esecuzione, specie in avvio di manovra, hanno macchiato il quaderno del compito per casa. Abituato a comandare, il Verona s'è infiammato a rate, quando poteva, di rimando, e nel bilancio di Madama miglior difesa del torneo figurava subito la mano di Szczesny a consegnare al palo un'incornata di Faraoni. In una serata di duelli a uomo più chiacchierati che vissuti, almeno all'inizio, il più pepato è stato quello tra Chiesa e Dimarco perché di là, Bernardeschi, è sbocciato in corso d'opera, idem il chiavistello di Juric, ossia Zaccagni. Citiamo Chiesa non a caso, perché è sulla destra che la Juve del Bentegodi è andata a cercarsi. Anche e soprattutto dalle parti di Kulusevski.

DECISIVI

Uno che non sta bazzicando le proprie zolle, e su cui il giovane Lovato ha fatto la sua bella figura. Alla fine il Verona ha recuperato più palloni della Juve, spezzettandole il gioco, ma è la Juve che ci ha provato di più. Nell'incipit della ripresa ci ha anche provato meglio. La palla più succosa l'ha recuperata Bentancur, originando il cioccolatino di Chiesa per l'affondo (illusorio) di CR7. Più verticale, la Juve del secondo tempo, alla lunga stanca, pareva quasi in grado di gestire. Pareva perché, pagando l'incapacità di chiuderla, s'è fatta sorprendere dalle sostituzioni di Juric, che tramite Veloso e Lazovic ha reso il Verona più pulito nel fraseggio e più incisivo sull'esterna. Sul gol di Barack, l'errore è di Alex Sandro, in marcatura. Errore che, alla borsa del campionato, pesa assai. Il resto è la statua eretta a Szczesny: altro riflesso, a mandare sulla traversa un destro di Lazovic indirizzato all'angolino. Sarebbe stato il colpo del ko. Dentro la partita e dentro la storia, ottica bianconera, dei quartieri alti del campionato.

Mattia Paini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA