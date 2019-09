Verdi e Rebic gli ultimi colpi per l'Europa di Torino e Milan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI AFFARIROMA Un finale di corsa, in linea con i tempi e i ritmi dell'ultimo giorno di calciomercato. Lo Sheraton di Milano, sede ufficiali delle trattative, ha registrato staffette, con lo scambio Rebic-André Silva, ma anche tante operazioni concluse e impostate proprio in prossimità del gong delle 22:00. A partire da Verdi al Torino: in mattinata, il presidente Cairo ha richiamato il suo collega De Laurentiis per definire l'operazione da 25 milioni di euro, intavolata tempo fa e messa in stand by dopo l'eliminazione europea. Il Napoli non...