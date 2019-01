VENTURATO AFFAMATO: «OBIETTIVO PLAYOFF»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CALCIOCITTADELLA Il Cittadella coltiverà il sogno della serie A per il terzo anno consecutivo dopo il ritorno fra i cadetti, anche se le due sconfitte consecutive di fine 2018 hanno fatto scivolare i granata ai margini dei play off, colpa della scarsa incisività davanti alla porta avversaria. Per rinforzare il reparto, proprio ieri la società ha ufficializzato l'arrivo di Davide Diaw, attaccante prelevato dall'Entella. Dal mercato di riparazione arriverà almeno un terzino sinistro che andrà a sostituire l'infortunato Rizzo. L'obiettivo...