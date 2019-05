Venticinque anni senza Senna, campione eterno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RICORDOUn quarto di secolo. E passato tanto tempo, ma sembra ieri. La morte di Ayrton Senna, avvenuta il 1 maggio del 1994 a Imola. Venticinque anni fa, quello della festa dei lavoratori fu un weekend terribile. Nessuno poteva pensare che in epoca moderna, con la auto più sicure, un giorno dopo l'altro sarebbero morti due piloti? Prima Ratzenberger, nelle prove, poi in corsa Ayrton, con cui avevo un rapporto speciale. Non un'amicizia stretta, ma un certo feeling, nato da un paio di cene insieme.Il suo debutto in Brasile con la Toleman...