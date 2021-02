BASKET

Milano osserva il turno di riposo e le inseguitrici ne approfittano per ridurre il divario dalla vetta a sei punti: dopo Sassari, che nell'anticipo passa a Bologna contro la Fortitudo, vincono Venezia, Brindisi e Virtus Bologna, un modo anche per lanciare la sfida all'Armani padrona di casa nelle Final Eight di Coppa Italia che si disputeranno da giovedì a domenica.

Nessuna squadra arriva alle Final Eight meglio della detentrice del trofeo, l'Umana Reyer, che superando Cantù 80-75 si conferma imbattuta nel 2021 (e invincibile in campionato quando supera quota 75) e ottiene il sesto successo consecutivo. Senza l'acciaccato Bramos (piede), il sostituto Luca Campogrande (11 punti in 15') non tradisce la fiducia di Walter De Raffaele: l'ex Roma firma la prima spallata nel terzo quarto, con il 10-0 per il 60-49, ma Cantù rientra con Gaines (23), il carneade Bayehe (16 e 11 rimbalzi) e il golden boy Procida (10 con due schiacciate da urlo per il 18enne). Nel 4° periodo sale in cattedra la difesa di Venezia, che non subisce punti per oltre 4' e copre le medie ai liberi da minibasket come dice De Raffaele, sconcertato per il 23% dalla lunetta (con dieci errori!) nel quarto finale dei suoi. Stone (11 rimbalzi) limita Procida, mentre Gaines si autoesclude con l'espulsione per un fallo antisportivo e un tecnico in pochi secondi, così Daye (15) e Watt (13) la chiudono. «Non siamo stati belli, con un'evidente differenza difensiva tra primo e secondo tempo: non è una prova sufficiente per competere giovedì con la Virtus», dice De Raffaele.

Al quarto di finale rivincita dello scorso anno, che metterà nuovamente in palio una semifinale contro Milano, la V nera arriva sull'onda del successo in casa di Reggio Emilia, con 20 di Hunter e 11 di Teodosic, autore di un canestro da circo dopo aver fatto passare il pallone attorno al corpo di Candi. Ma per la Coppa Italia è in dubbio Marco Belinelli, assente ieri per problemi all'adduttore. Al secondo posto resta anche Brindisi, che si aggiudica il corri e tira a Treviso (90-108) nonostante le assenze del bomber Harrison e di Willis. La De' Longhi si conferma in difficoltà con le big è 0-7 contro le prime cinque in classifica e la difesa patisce lo show balistico della squadra di Vitucci orchestrato da Thompson (14 assist), capace di esaltare Nick Perkins (17 e 10 rimbalzi), ma anche Udom (18) e Gaspardo (25 per il lungo cresciuto nel vivaio Benetton), entrambi al record di punti in serie A all'interno del 20-22 nel tiro da due di Brindisi nella ripresa. Treviso si regge su Logan (27) e Mekowulu (17) ma dopo 25' di equilibrio, l'Happy Casa decolla con le triple consecutive di Udom (70-84), e da qui al +18 finale il passo è breve.

Dopo due supplementari Varese si aggiudica il derby-salvezza contro Cremona e aggancia Cantù. Guidata da Scola (30 e 10 rimbalzi) e Beane (27), ma anche dal tap-in di Strautins che pareggia al 40', la squadra di Bulleri torna in corsa per la salvezza, dato che in settimana potrà recuperare i due match mancanti. Cremona è illusa da un clamoroso Poeta (30), ma ora è di nuovo a rischio. Risale Brescia, che vince a Trieste contro una squadra reduce dal colpaccio a Milano ma priva di Grazulis. Bella vittoria di Pesaro, che espugna Trento con il 16-29 da tre guidato da Delfino e Justin Robinson, rovinando così la prima in campionato di Lele Molin da capo allenatore.

Loris Drudi

