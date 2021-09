Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENEZIA Aramu cuore ingrato riprende il suo Torino sull'1-1 e muove la classifica di un Venezia ora a quota 4 punti. Dopo due sconfitte di fila, ma soprattutto quattro nelle prime cinque giornate di A, gli arancioneroverdi si confermano in crescita pur non riuscendo a strappare quella prima vittoria casalinga che sarebbe servita come l'aria.Rispetto all'onorevole ko di mercoledì scorso per 2-0 contro il Milan a San Siro, l'ex granata Zanetti...