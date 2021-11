Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GENOVA Nella sua storia il Venezia non era mai andato a punti in casa del Genoa in Serie A. A far cadere il tabù uno 0-0 certamente più utile ai lagunari, perché consente di salire a quota 9 punti restando a +1 sui rossoblù, staccando lo Spezia e agganciando la Sampdoria. Un pareggio che ci sta, strappato al termine di una match vissuto per lunghi (troppi) tratti in apnea e con poche puntate offensive, ma nel quale alla fine è stato...