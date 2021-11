Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENEZIA Un lampo di Calhanoglu spiana la strada a un'Inter di ferro per sbancare Venezia e portarsi ad una sola lunghezza dalla vetta della Serie A. Un 2-0 fissato al 6' di recupero dal rigore di Lautaro, sufficiente a mettere pressione oggi a Milan e Napoli, ottenuto dai campioni d'Italia a segno per la 17. trasferta consecutiva sotto la pioggia del Penzo al termine di una prestazione da grande squadra, solida al punto giusto per evitare...